Курган, , 07:47 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время объезда дворовых территорий посёлка Солнечного и Заозёрного в столице Зауралья выразил массу нареканий к работе коммунальщиков. И призвал профильные региональные и муниципальные ведомства усилить работу с управляющими компаниями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Вадим Шумков дал подчинённым поручение до конца января проверить качество уборки дворов всех многоквартирных домов Кургана.

Отмечается, что немаловажным фактором в городском благоустройстве является активность граждан. Для жалоб и предложений создан и работает сайт «Обратись».