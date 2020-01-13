Якутск, , 07:24 — REGNUM Единственный в России заказник «Лаптевоморский», в котором будут охранять не сушу, а часть моря, намерены создать на территории Якутии.

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«Власти Якутии всерьёз занялись охраной природы: в 2018 году были созданы уникальные геологические памятники, в конце декабря 2019 года — открылся национальный парк «Кыталык» для сохранения популяции стерха и вот планируем открытие «Лаптевоморского заказника» с целью сохранения популяций белых медведей, моржей и других редких морских обитателей», — цитирует министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева «Якутия24».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Калмыкии планируется увеличить вдвое охранную зону заповедника «Чёрные земли».