Канберра, , 07:15 — REGNUM Правительство Австралии намерено выделить $35 млн на восстановление дикой природы, пострадавшей в результате лесных пожаров, заявила австралийский министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей на своей странице в Twitter.

«Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов в качестве чрезвычайной меры по восстановлению природы», — заявила она.

По словам Лей, половина выделенной правительством суммы будет потрачена на восстановление популяций пострадавших животных, в том числе австралийских коал. Часть средств также пойдет на финансирование работы ученых, экологов и общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости широкого общенационального обсуждения мер по борьбе с лесными пожарами. Он также заявил о возможном создании органа, который будет расследовать причины и последствия лесных пожаров на континенте.

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