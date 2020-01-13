Абакан, , 07:07 — REGNUM В 2020 году в Хакасии пройдут контрольные проверки систем оповещения населения. Как сообщили ИА REGNUM 13 января в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, системы оповещения в Хакасии в этом году проверят дважды.

25 марта пройдет комплексная проверка систем оповещения населения на республиканском уровне. 27 августа запланирована проверка на муниципальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье усиливает противопожарную безопасность школ.