Мариинск, Кемеровская область, , 07:01 — REGNUM В Кузбассе участники Великой Отечественной войны Егор Калачев и Василий Перцев отметили 95-летие, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Егор Васильевич Калачев — уроженец Прокопьевского района. В армию был призван в 1943 году. Воевал в составах Первого Прибалтийского, а затем Третьего Белорусского фронтов. В 1945 году в боях за освобождение Восточной Пруссии был тяжело ранен. После лечения год служил в войсках Московского военного округа. После войны работал заместителем начальника по строительству в лагере для заключённых и военнопленных. Потом — прорабом и старшим прорабом в Прокопьевске, заместителем начальника Краснобродского строительного управления, с 1966 года — начальником Мариинского строительного управления треста «Юргапромстрой», а затем — начальником ПМК. Егор Калачев награждён орденом «Знак Почета».

Василий Павлович Перцев — уроженец Красноярского края. Он окончил четыре класса и в 1942 году был направлен в Красноярское училище связи, потом — на Первый Украинский фронт. Василий Перцев принимал участие в освобождении Украины и Чехословакии. В 18 лет стал командиром отделения связи. Победу встретил в Чехословакии. Затем служил в Германии. Награждён боевыми медалями «За отвагу», «За победу над Германией». В Мариинск переехал в 1950 году. Он 30 лет отработал водителем автобуса в автохозяйстве.