Якутск, , 06:59 — REGNUM К 150-летию Якутской епархии был восстановлен дореволюционный иконостас, единственно сохранившийся в Восточной Сибири. Алтарную перегородку XVIII века установили в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Реставрированный иконостас освятил архиепископ Якутский и Ленский Роман, он поблагодарил всех, кто жертвовал и участвовал в восстановлении произведения церковного искусства.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили в XVIII веке на пожертвования купца Дмитрия Барабанова. Потом здесь была лаборатория по испытанию строительных материалов и Институт космофизики. В начале 2000-х годов церковь передали Якутской епархии и с того времени идёт реконструкция.

«Уверен, что до конца года все работы по реставрации церкви будут завершены, и юбилейные мероприятия мы завершим здесь чином великого освящения храма», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатского края перевыполняют план по строительству храмов. В регионе ежегодно появляются новые церкви. За 8 лет на Камчатке построено 12 храмов.