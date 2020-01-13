Челябинск, , 06:33 — REGNUM Мэрия Челябинска поддерживает акцию общественной организации «Сделаем!» по приёму ёлок у населения. Об этом говорится на сайте горадминистрации.

Также это мероприятие поддерживает региональный оператор «Центр коммунального сервиса», в зоне обслуживания которого находится в том числе и областной центр.

По данным мэрии, всего в городе будет открыто больше 20 точек сбора. Принести своих лесных красавиц горожане смогут 14 января с 11:00 до 20:00 по местному времени. В это же время пункты будут работать 18 и 19 января.

Вице-мэр Александр Астахов отмечает, что мэрия призывает к участию в данной акции всех горожан, а также управляющие компании. К месту переработки собранные ели доставят сотрудники «Центра коммунального сервиса».

Как сообщало ИА REGNUM, всех желающих приглашают сдать свои ёлки в переработку. Из них изготовят щепу, а то, что не пригодится в дело, утилизируют.

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