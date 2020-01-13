Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинске все желающие смогут сдать свои новогодние ёлки в переработку. Об этом говорится на странице общественной организации «Сделаем!» в соцсети ВКонтакте.

Собирать лесных красавиц будут 14-го, 18-го и 19-го января. В каждом районе города откроются по несколько точек сбора. Принимать ёлки будут волонтёры.

Деревья подробят в щепу, которую направят на подстилки в приюты для животных и на клумбы. То, что не удастся переработать, утилизируют.

Общественники при этом подчёркивают, что рубить ёлки для временного удовольствия — это не просто варварство, но и крайне вредно для климата. «А выбрасывать уже срубленные на свалку — вообще преступление», — отмечают активисты.