Чита, , 06:21 — REGNUM Учёные Даурского заповедника сочли необходимым опровергнуть информацию относительно краснокнижных дзеренов, которые с наступлением холодов массово мигрировали из Монголии в Забайкалье и якобы стали причиной нападения волков на домашний скот. В официальном сообщении по этому поводу сказано, что приход дзерена с нападением волков на сельскохозяйственных животных не связан.

Опросив животноводов на 80 стоянках четырех районов, учёные пришли к выводу: абсолютно все из опрашиваемых, при разном отношении к дзерену и волку, говорят, что каждую осень с массовым появлением дзеренов из Монголии нападения волков на скот почти прекращаются.

«Во время нахождения на территориях волчьих стай легкодоступного дикого корма им нет нужды рисковать своей «шкурой», нападая на скот, даже если он мало охраняется пастухами. Отдельные случаи бывают, но там инициаторами выступают старые волки, неспособные добыть полноценную добычу, или молодые особи», — заявляют сотрудники Даурского заповедника, которые не один год изучают волков.

«Разговоры о том, что дзерены, мигрируя к нам с территории Монголии, привлекают за собой стаи волков, уже давно следует прекратить и воспринимать как нелепость», — заявил кандидат биологических наук Вадим Кирилюк.

Свое мнение на странице Facebook высказал также кандидат биологических наук, профессор Забайкальского государственного университета Олег Корсун:

«Так обычно и бывает. Какой-нибудь скандалист с завистью смотрит на пасущихся дзеренов, которых ему нельзя пострелять на халяву. Что бы придумать? А давай начнём распускать слухи, что от дзеренов сплошной вред: припишем им ящур, вытаптывание пастбищ и приход волков. Начнём писать жалобные письма губернатору. Авось он поверит на слово и не догадается обратиться к специалистам, которые способны внятно разъяснить и про ящур, и про волков».

Напомним, дзерены (или краснокнижные зобатые антилопы) стали регулярно заходить в Россию из-за относительно хороших кормовых условий. Ранее сотрудники Даурского заповедника отмечали рекордное увеличение численности дзеренов, мигрирующих из Монголии в Забайкальский край.

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