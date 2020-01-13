Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:10 — REGNUM Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 приобрела уникальное оборудование — гемодиализные аппараты или «искусственная почка» Dialog +. Оборудование куплено на средства, полученные от оказания платных услуг, сообщает департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

Как отметили в департаменте, уникальность этих гемодиализных аппаратов в расширенных функциональных возможностях в сравнении с имеющимся оборудованием.

«Раньше, чтобы определить долю диализа, пациент должен был пройти лабораторные исследования до и после проведения процедуры. Сейчас современная аппаратура сама учитывает индивидуальные особенности пациента, рассчитывает долю диализа, подстраивая работу «искусственной почки» под конкретного больного прямо во время процедуры», — пояснили в департаменте.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новокузнецкой больницы проводится более 3 тыс. гемодиализов ежегодно.