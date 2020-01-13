Кемерово, , 06:02 — REGNUM Сотрудники управления Роспотребнадзора по Кемеровской области совместно с региональным управлением МВД России проверяют предприятия торговли и общественного питания для пресечения продажи опасной некурительной никотинсодержащей продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 12 января 2020 года проверены 3 190 организаций.

«Изъято из оборота 149 партий никотинсодержащей продукции в объёме 12 463 единицы некурительной никотинсодержащей продукции отечественного и импортного производства (жевательные смеси) без документов, подтверждающих их безопасность и происхождение», — уточнили в региональной управлении Роспотребнадзора.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, составлены протоколы ареста никотинсодержащей продукции.

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