Екатеринбург, , 05:33 — REGNUM В родильных домах Свердловской области в 2019 году матери отказались от 49 новорождённых Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По итогам прошлого года количество детей-отказников сократилось. В 2018 году было зарегистрировано 62 таких случая.

Отметим, что за последние годы количество отказных детей в Свердловской области неуклонно сокращается. Так в 2015 году молодые матери отказались от 119 новорождённых, в 2016 году число таких случаев составило 100, в, а 2017 году — 84 отказа.