Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Пенсионерка из Новосибирска Татьяна Долгова ломом пробила ступеньки в засыпанном снегом тротуаре для того, чтобы её внуки и другие дети могли ходить в школу.

Женщина отмечает, что тротуар — единственный путь до СОШ № 211, но его засыпали снегом во время чистки дороги.

«Не только снегом, но и булыжниками какими-то, — цитируют «НГС НОвости» Долгову. — Теперь это не то чтобы неудобно, это опасно. Здесь есть тротуар, но его почему-то не чистят. Обход есть, но там тоже плохая дорога. Её ни разу не почистили. А у нас из этого дома очень много детей ходит в школу».

Женщина купила лом и выдолбила им ступеньки, чтобы дети могли забраться на тропинку.

Отметим, что в социальных сетях многие новосибирцы жалуются на плохую уборку города от снега — не только дороги, но и тротуары и дворы.