Магадан, Магаданская область, , 05:38 — REGNUM В Магаданском роддоме в новогодние каникулы на свет появилось тринадцать новорожденных.

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В последний день 2019 года родилось три младенца, 1 января родов не случилось, но уже 2 января на свет появилось четыре ребёнка, и далее по новорожденному ежедневно, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Якутии запустили акцию «Читаем все». По замыслу проекта, раз в неделю родителям новорожденных будут дарить детские книги.