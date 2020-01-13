Петропавловск-Камчатский, , 04:31 — REGNUM В Камчатской епархии РПЦ отметили, что власти Камчатки перевыполняют план по строительству храмов. В населённых пунктах полуострова ежегодно появляются новые культовые сооружения. За 8 лет на Камчатке построено 12 храмов в рамках совместной программы епархии и правительства региона «Программа 20».

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В рамках программы на полуострове должно быть построено не менее 20 церквей. Но в епархии отметили, что программу уже можно именовать «Программа 33», так как правительство региона план перевыполняет. Сегодня новые храмы строятся в Вилючинске, Петропавловске-Камчатском, поселке Октябрьский, сёлах Каменское и Вывенка.

По данным Кам 24, «Программу 20» по строительству церквей правительство Камчатки приняло в 2013 году. Предполагалось, что в каждом населённом пункте региона в шаговой доступности должен быть храм. Однако, за годы губернаторства Владимира Илюхина план был значительно перевыполнен. Издание отмечает, что, в частности, в Петропавловске строительство храма ведётся ударными темпами, а финансируют его предприниматели и бюджетники. Последние, по данным издания, по настоятельным просьбам руководителей края неоднократно перечисляли в фонд строительства храма свои однодневные заработки.

Как сообщало ИА REGNUM, учитывая заслуги Владимира Илюхина перед РПЦ, его имя высекли на главном колоколе Морского собора. Он позвонил в этот колокол первым.

При явных успехах в строительстве храмов, Владимир Илюхин не может похвастаться успехами в строительстве школ, больниц, а также жилья. Камчатка является чемпионом ДФО по различным долгостроям, в конце 2018 года их насчитывалось на сумму порядка 40 млрд рублей. Достроить Краевую больницу, например, власти Камчатки не могут с 2014 года, в объект уже вложены миллиарды бюджетных денег, но стройка стоит.