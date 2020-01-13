Владивосток, , 04:22 — REGNUM В Приморье количество искусственных прерываний беременности, выполненных в 2019 году, в сравнении с показателями прошлых лет сократилось в 1,8 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отмечается, что тенденция к снижению количества абортов в Приморье наблюдается на протяжении последних 7 лет. Краевой Минздрав сообщает, что если за 11 месяцев 2018 года на прерывание беременности решились 2 898 жительниц Приморья, то по итогам аналогичного периода 2019 года женщин, желающих сделать аборт, стало на 391 меньше.

«Если в 2014 году на аборт решилась 6 481 женщина, а в 2016-м — 5 156 женщин, то по итогам 11 месяцев 2019 года — 2 507», — сообщила главный акушер-гинеколог Приморья Евгения Шутка.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за прошедшие 20 лет число абортов снизилось в три раза.