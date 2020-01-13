Якутск, , 03:59 — REGNUM В Якутии 12 января стартовала первая в мире экспедиция «Покорители холода», в которой участвуют, в том числе добровольцы-экстремалы и блогеры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшей 11 января пресс-конференции организаторы рассказали о своих планах.

Экспедиция будет длится до 24 января. Участникам предстоит побывать в самых холодных районах Якутии — в Верхоянском и Оймяконском районах.

По словам автора проекта «Покорители холода — 2020», академика Национальной академии туризма России Вячеслава Ипатьева, экстремалы будут искать и фиксировать самые холодные температуры. Также в команде есть опытные проводники и оленеводы — ведь участникам экспедиции предстоит на себе испытать суровые арктические условия жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, участников, которые зафиксируют самую низкую температуру, внесут в научные справочники, издания о мировых рекордах. В январе в арктических районах Якутии отмечается до — 60 градусов.