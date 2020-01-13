Владивосток, , 04:01 — REGNUM В Арбитражный суд Приморья поступило требование о взыскании с Владивостокской епархии Русской Православной церкви задолженности в размере 349,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такой долг образовался перед Главным военно-строительным управлением № 6 (бывший «Дальспецстрой»), которое вело строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади Владивостока с 2011 года. Долг подтверждается бухгалтерской документацией, сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку Спасо-Преображенский кафедральный собор будет строится на пожертвования и спонсорские средства, то определять, каким ему быть, нужно именно жителям Приморья — в 2005 году считал губернатор Приморья Сергей Дарькин.