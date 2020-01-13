Москва, , 02:06 — REGNUM Профессия таксиста может стать закрытой для ранее судимых лиц. Соответствующий законопроект разрабатывают специалисты министерства транспорта РФ, сообщает «Российская газета».

Нормы права, устанавливающие дополнительные требования к водителям такси, планируется внести в Трудовой кодекс РФ, а также в ряд других нормативных документов к лету 2020 года. Предполагается, что обязанность требовать справку об отсутствии судимости может быть вменена и интернет-агрегаторам такси.

Данная мера призвана сделать работу такси более безопасной для граждан. Однако, отмечают эксперты, нужно признать, что не все судимые могут представлять опасность. Вряд ли стоит опасаться за свою жизнь и здоровье, садясь в такси, водитель которого ранее судим, например, за взяточничество.

«Справедливости ради надо признать, что пассажиры подчас не менее опасны для таксистов», — отмечает адвокат Вячеслав Голенев. Статистика преступлений показывает, что у таксистов не меньше оснований бояться пассажиров, однако вряд ли с них будут требовать справку об отсутствии судимости.

Напомним, действующее законодательство уже содержит ряд профессий, претендовать на которые не могут граждане с судимостью. К ним относятся профессия учителя, тренера, работа госслужащего и некоторые другие.