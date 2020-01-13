Чжэнчжоу, Китай, , 01:42 — REGNUM Несколько колесных колей возрастом 4,2 тыс. лет было найдено на месте раскопок древнего города в провинции Хэнань центральной части Китая, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Находка была сделана командой археологов в Древнем городе Пинлянтай, о чем было заявлено во время форума, проведенного в Институте культурного наследия и археологии провинции Хэнань.

Колеи проложены вдоль южной стены Пинлянтая, который был обнаружен в 1980 год. Ширина колей составляет от 0,1 до 0,15 метра. Самая глубокая точка колеи составила 0,12 метра, а самая длинная колея достигает 3,3 метра.

Одна колесная колея имела две полосы с интервалом 0,8 метра. По мнению археологов, они были сделаны двухколесным транспортным средством. Ранее археологи обнаружили несколько колесных колей на местах раскопок Эрлитоу и Яньши в провинции Хэнань. Таким образом ранее считалось, что история колесных транспортных средств в Китае насчитывается порядка 3,7 тыс. лет.

При этом, глава Пинляньтайской археологической команды Цинь Лин отмечает, что до конца не ясно, как выглядело самое ранее китайской колесное транспортное средство, а недавние находки носят огромную академическую ценность в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая было найдено 57 древних гробниц династий Хань, Цин, Цзинь, а также Южных династий.

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