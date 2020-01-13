Пекин, , 01:15 — REGNUM Власти Пекина отчитались о снижении средней плотности твердых загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе города до 42 микрограммов на кубометр в 2019 году, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Согласно данным, представленным в рамках правительственного отчета на третьей сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей 15-го созыва, китайская столица делает успехи в борьбе с загрязнением воздуха, поступательно и планомерно сокращая концентрацию загрязняющих частиц.

В частности, ведется активный контроль за мобильными источниками загрязнения — более 28 тыс. тяжелых дизельных грузовиков находятся под наблюдением в режиме реального времени. Более 3,1 млн проверок было совершено за прошедший год.

Около 42,7 тыс. дизельных грузовиков стандарта выбросов China III было выведено из эксплуатации в китайской столице, в то время как таксопарк Пекина пополнили 3,5 тыс. электромобилей.

Усилился также и точный контроль за пылью. Почти 1700 дорог находится под видеонаблюдением в режиме реального времени. Среднее количество пылевых осадков в городе упало до 6 тонн на квадратных километр в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-запад Китая в ноябре 2019 года пришли песчаные и пылевые бури. В частности, от них пострадали большая часть районов провинции Шэньси.

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