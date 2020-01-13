Ростов-на-Дону, , 01:08 — REGNUM Сторона защиты не смогла смягчить меру пресечения в отношении начальника пресс-службы администрации Ростова-на-Дону. Мария Давыдова останется под домашним арестом до 17 февраля 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном суде.

«Поводом к апелляционному рассмотрению явилась апелляционная жалоба стороны защиты. Постановлением судьи Ростовского областного суда постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 20 декабря 2019 года об избрании Давыдовой меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменения», — уточнили в суде.

ИА REGNUM напоминает, что администрация Ростова-на-Дону намерена начать поиск нового пресс-секретаря. Однако Мария Давыдова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, пока продолжит занимать свой пост.

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