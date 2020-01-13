Москва, , 01:05 — REGNUM Единые принципы формирования заработной платы учителей будут разработаны на федеральном уровне, а соответствующие поправки будут приняты в Трудовой кодекс, заявила в интервью «Российской газете» министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Как пояснила российский министр, регионы игнорируют федеральные рекомендации о начислении заработной платы школьного педагога по формуле «70 — 30», согласно которой 70% заработной платы должно выделяться за одну ставку (18 академических часов в неделю) и только 30 оставшихся процентов использовать для оплаты дополнительной нагрузки. Несмотря на давно озвученные рекомендации власти федеральных и муниципальных субъектов РФ принимают решение о распределении этих сумм самостоятельно.

Для введения единого способа расчета оплаты труда учителей правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс. В рамках единой модели базовые гарантии будут прописаны на федеральном уровне.

Кроме того, Васильева предложила ограничить нагрузку учителей по заполнению различных документов и отчетов.