Москва, 13 января 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 13 января: в 1943 году Красная армия освободила от немецких оккупантов Новочеркасск (Ростовская область). В этот же день Гитлер отдал приказ о «тотальной мобилизации».
В рамках Острогожско-Россошанской наступательной операции в 1943 году был освобождён оккупированный гитлеровцами железнодорожный участок Лиски — Кантемировка. Красная армия овладела станцией Валуйки.
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