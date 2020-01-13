Торонто, Канада, , 00:17 — REGNUM Около двух тысяч человек в канадском Торонто вышли на акцию в память жертв крушения украинского самолета в Иране, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что участники акции создали импровизированный мемориал из фотографий погибших и принесли к нему цветы в память о погибших. Также подобная акция состоится в канадском Эдмонтоне (провинция Альберта), на которой ожидается участие премьер-министра страны Джастина Трюдо и главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня, которые выступят с речами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань обсудил с госсекретарем США Майком Помпео процесс расследования крушения украинского самолета под Тегераном. Отметим, что в ходе авиакатастрофы погибли 57 граждан Канады.

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