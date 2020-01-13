Пекин, , 00:09 — REGNUM В Пекинском госпитале Цзишуйтань проведена первая в Китае операция по замене тазобедренного сустава, проведенная при помощи произведенного в Китае робота, сообщает агентство Синьхуа.

Пациент, которому была проведена операция, страдал от болей в тазу и хромал в течение очень многих лет в связи с болезнью Кашина-Бека, приведшей к сильному истиранию и деформации тазобедренного сустава.

В результате операции, которой ассистировал робот, был заменен полностью тазобедренный сустав. При этом были осуществлены технологические прорывы в выборе наиболее подходящего индивидуального положения протеза для пациента. Робот также контролировал угол отклонения импланта с точностью до менее одного градуса.

Робот динамически анализировал анатомию пациента, а также соотношения бедра и позвоночника, осуществляя индивидуальное планирование операции. Робот был независимо разработан командой хирурга Чжоу Исиня, который занимался операцией, а также китайской компаний Tinavi, специализирующейся на развитии ортопедических хирургических роботов.

Отметим, что в 2018 году в Китае было проведено почти 300 тыс. хирургических операций по замене тазобедренного сустава, что на 15% выше, чем годом ранее.