Ташкент, , 00:07 — REGNUM Новый прямой авиамаршрут был запущен 10 января между столицей провинции Сычуань городом Чэнду на юго-западе Китая и столицей Узбекистана Ташкентом, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут будет обслуживаться китайской компанией Zhejiang Loong Airlines Co. Ltd. Еженедельно запланировано три рейса в обе стороны — по понедельникам, средам и пятницам.

Президент авиакомпании Лю И заявил во время церемонии в Международном аэропорту Ташкента, что первый самолет приземлился в аэропорту даже раньше запланированного времени, что является хорошим знаком для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet активно расширяет свою сеть маршрутов в Китай.

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