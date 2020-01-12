Вашингтон, , 23:25 — REGNUM В США провели социологическое исследование, согласно которому более половины респондентов считают, что убийство военными Соединенных Штатов иранского генерала Касема Сулеймани вызвало угрозу для безопасности страны. Результаты опроса, проведенного телеканалом ABC со службой Ipsos, опубликованы 12 января на сайте телеканала.

Отмечается, что в исследовании, которое проходило с 10 по 11 января посредством телефонного обзвона, участвовало 525 совершеннолетних граждан США.

Согласно полученным данным, 52% опрошенных высказались за то, что военные удары США по аэропорту в Багдаде, в результате которых был убит иранский генерал, привели к тому, что опасность для страны повысилась. Обратного мнения придерживаются 25% респондентов. Для 22% американцев удары по Ираку не привели к изменению ситуации в области безопасности Соединенных Штатов.

В ходе опроса участникам исследования был задан вопрос: одобряют ли они действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Результаты показали, что 43% — одобряют действия лидера государства, 56% — относятся отрицательно к действиям Трампа в Иране.

Интервьюеры также поинтересовались у граждан, испытывают ли они обеспокоенность по поводу возможного начала военного столкновения между США и Ираном. Выяснилось, что у 73% опрошенных вызывает волнение факт начала войны между государствами, 27% участников социологического исследования отметили, что вероятный военный конфликт у них почти или совсем не вызывает тревоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители американского Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) выяснили мнение жителей разных стран о внешней политике президента США Дональда Трампа. Согласно полученным результатам, положительную оценку дали 80% граждан Японии, 78% граждан Южной Кореи, 71% граждан Израиля, 66% граждан Великобритании, 64% граждан Нидерландов и 62% граждан Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: Социологи узнали мнение жителей 33 стран мира о внешней политике Трампа