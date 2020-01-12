Москва, , 22:53 — REGNUM С актрисой Ренатой Литвиновой, попавшей в ДТП в центре Москвы, все будет хорошо. Об этом, как передает РЕН ТВ, рассказал врач Теймур Кулиев.

«Все хорошо с Ренатой, — отметил врач. — Я постарался, все нормально будет, надеюсь».

Ранее актриса Рената Литвинова на странице в соцсети Instagram сообщила, что информация СМИ о том, что ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве, соответствует действительности. По ее словам, врач оказал ей «необходимую помощь» и «зашил подбородок».

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