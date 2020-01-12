Москва, , 21:52 — REGNUM В Следственном комитете России пришли к выводу, что убийство трех журналистов из России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом 12 января сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью изданию «Коммерсантъ».

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"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил представитель СК России.

Краснов восстановил обстоятельства происшествия, которое произошло 30 июля 2018 года. По его словам, режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко 28 июля 2018 года въехали в ЦАР по туристическим визам для съемок документальной киноленты.

«После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», — отметил Краснов.

Несмотря на предупреждения об опасности путешествия в ночное время, команда документалистов все-таки отправилась в Бамбари. Как установило следствие, на пути их остановила группа неизвестных людей, которые потребовали выдать им дорогостоящую аппаратуру, на что получили отказ, тогда вооруженные лица открыли по российским гражданам огонь. В результате перестрелки трое погибли, водителю машины удалось скрыться от злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева стало известно 31 июля 2018 года. Тела убитых были обнаружены в 23 километрах от населённого пункта Сибю — административного центра префектуры Кемо в центральной части ЦАР.

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