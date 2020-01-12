Москва, , 20:51 — REGNUM В Боткинской больнице Москвы в отделении анестезиологии и реанимации находится модель Ксения Пунтус, которую 11 января обнаружили под окнами жилого дома. Об этом сообщили в столичной больнице РИА Новости.

«Она (модель Ксения Пунтус) лежит в отделении анестезиологии и реанимации», — отметил источник в медицинском учреждении.

Отметим, что в столичной больнице не рассказали о состоянии девушки.

Ранее ряд СМИ сообщил, что модель Ксению Пунтус госпитализировали 11 января в Москве в одну из больниц. По предварительным данным, девушку, находившуюся в стабильно тяжелом состоянии, нашли под окнами жилого дома.

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