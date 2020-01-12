Москва, , 20:10 — REGNUM Информация СМИ о том, что актрису Ренату Литвинову сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве, соответствует действительности. Об этом сама артистка сообщила на странице в соцсети Instagram.

«Всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, — написала она. — … Доктор … оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 января в центре столицы РФ автомобиль сбил актрису Ренату Литвинову.

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