Рига, , 18:35 — REGNUM Известному композитору Раймонду Паулсу в воскресенье, 12 января, исполнилось 84 года. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, автор многочисленных эстрадных шлягеров из репертуара Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле сегодня выступит в концертном зале Дзинтари, в Юрмале. Это опять новая программа под названием «Южные акварели», музыка 60-х, джаз в современной оранжировке.

Отмечается, что за день до весомой даты латвийский маэстро принял участие в концерте посвящённом 100 — летию Латвийской музыкальной академии.