Москва, , 16:32 — REGNUM Информация СМИ о том, что актрисе Галине Польских из-за ухудшения здоровья потребовалась госпитализация, не соответствует действительности. Об этом сама артистка сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы».

«Я отравилась… вызвала скорую, — рассказала артистка. — Никакого криза у меня, слава богу, не было».

По ее словам, в настоящее время она находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актрисе Галине Польских, которая якобы находится в одной из клиник Москвы, оказывают экстренную помощь.