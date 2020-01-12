Москва, , 16:18 — REGNUM В Москве на Красной площади прошла церемония возложения цветов к месту захоронения одного из основателей советской ракетно-космической отрасли Сергея Павловича Королёва, приуроченная к его 113-летию. 12 января об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Цветы к месту захоронения в Кремлёвской стене несли сотрудники и ветераны предприятий космической отрасли, включая ракетно-космическую корпорацию «Энергия», носящую имя С. П. Королёва.

В Роскосмосе напомнили, что под руководством Королёва был создан первый искусственный спутник Земли, три поколения космических кораблей: «Восток», «Восход» и «Союз», а также проведены первые пилотируемые полёты в космос.

«Сегодня продолжаются научные программы исследования космоса, его обживание с помощью долговременных орбитальных комплексов. Все это — убедительное свидетельство исторической значимости и непреходящей ценности деятельности Сергея Королёва…», — отметили в госкорпорации по космической деятельности.