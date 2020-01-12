Киев, , 15:56 — REGNUM Подозреваемых в убийстве «ветерана АТО» Амины Окуевой задержали на Украине 12 января. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на странице в соцсети Facebook.

«Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых … в убийстве Амины, — написал Аваков. — … Идут следственные действия».

Глава МВД Украины добавил, что на брошенном на месте преступлении оружии днк задержанного совпало с днк.

Как передавало ИА REGNUM, Амина Окуева принимала участие в «Евромайдане» в 2014 г., позже в составе добровольческих батальонов участвовала в боевых действиях в Донбассе. 30 октября 2017 г. неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев. В результате женщина скончалась на месте, мужчина получил ранение в ногу.

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