Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM Штормовое предупреждение в семи областях Казахстана объявили синоптики, сообщает 12 января республиканское государственное предприятие «Казгидромет».

Отмечается, что ухудшение погодных условий ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской, Кызыл-Ординской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В этих регионах ожидается метели, туман и голодные явления. Скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду.

Напомним, 11 января синоптики Казахстана объявили штормовое предупреждение в трех регионах республики: В Кустанайской, Кызыл-Ординской и Туркестанской областях.