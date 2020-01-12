Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM Автобус с пассажирами из Узбекистана застрял на 845-м километре автодороги Самара — Чимкент в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана, сообщает 12 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям области.

Отмечается, что остановка автобуса произошла по причине неисправности ступичного подшипника. Все 53 пассажира отказались от эвакуации в кемпинг «Аманат». К месту поломки направлен второй автобус для дальнейшей транспортировки пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря на автотрассе Нур-Султан — Петропавловск застрял автобус из Югры, следовавший по маршруту Сургут — Чимкент. Причиной остановки автобуса стали погодные условия.

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