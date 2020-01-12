Ташкент, , 13:53 — REGNUM Специалисты из Узбекистана в аэрокосмической отрасли пройдут стажировку в Китае. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и президента Китайской аэрокосмической международной торговой компании «Великий поход» Чжао Цзюньчао, сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства.

Во время переговоров стороны договорились о сотрудничестве в области изучения и развития космических и спутниковых технологий. Планируется также запустить совместные проекты в области спутниковых технологий и дистанционного зондирования земли.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что республика планирует приобрести российскую станцию приема сигналов дистанционного зондирования земли.

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