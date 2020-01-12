Бишкек, , 13:23 — REGNUM Алтайский край и Алтай экспортировали в Киргизию по итогам 2019 года 29 тыс. тонн зерновой продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по российским регионам.

Всего за год из регионов было экспортировано 390 тыс. тонн продовольственной пшеницы, 158 тыс. тонн продовольственного подсолничника, 52 тыс. тонн семян льна, 70 тыс. тонн рапса, а также 156 тыс. тонн крупы и муки.

Отметим, по итогам уборочной кампании 2019 года в Алтайском крае собрано 4,9 тыс. тонн зерна, что на 7% меньше, чем в 2018 году. На урожайность повлияла засуха в 15 районах края.

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