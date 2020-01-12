Москва, , 13:08 — REGNUM Глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко опроверг информацию о том, что первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев якобы выступил за отмену длинных новогодних каникул, так как «народ в эти дни просто бездельничает».

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Горбачев якобы выступил за то, чтобы сократить новогодние каникулы, так как «народ в эти дни просто бездельничает». Якобы экс-президент СССР выступил за то, чтобы выходные распределялись более равномерно.

Однако Палажченко заявил, что Горбачев ничего подобного не говорил и никаких комментариев на эту тему СМИ не давал.

«Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», — привел слова Горбачева на этот счет Палажченко.