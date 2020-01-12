Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM О пищевых продуктах, которые способствуют расщеплению жиров и помогают сбросить лишний вес, рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина 12 января в интервью изданию «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

Врач рассказала, что одним из полезных для похудения продуктов являются ананасы. В этих фруктах содержится фермент бромелайн, который улучшает пищеварение и помогает в расщеплении жиров и белков. Однако употребление большого количества ананасов противопоказано людям с язвами желудка и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Эксперт порекомендовала употреблять фрукты через 10−15 минут после еды и предостерегла от замены свежих ананасов консервированными. При консервации используется большое количество сахара, что может привести к отложениям жиров.

Также из фруктов был выделен грейпфрут, в котором содержится нормализующий жировой обмен биофлавоноид нарингин. В наибольших количествах нарингин присутствует в плёнке, окружающей мякоть грейпфрута, поэтому её не рекомендуется удалять.

Полезными являются и некоторые приправы. В частности, имбирь способствует выработке ферментов, участвующих в расщеплении пищи, а корица снижает выработку инсулина, что уменьшает отложение жиров.

Из напитков врач порекомендовала нежирные кисломолочные продукты и зелёный чай. Простокваша и йогурты содержат живые бактерии, улучшающие процессы пищеварения, а зелёный чай ускоряет обмен веществ. Кофе диетолог порекомендовала заменить водой с лимоном, а сладкие десерты — свежими ягодами. В зимний период можно использовать замороженные или термически обработанные ягоды. Врач добавила, что общее количество употребляемых ягод и фруктов не должно превышать 150−200 грамм в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что регулярное бодрствование в тёмное время суток может привести к ухудшению состояния здоровья и повысить вероятность набора лишнего веса.

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