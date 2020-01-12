Бишкек, , 12:37 — REGNUM В Киргизии с 15 января 2020 года вводится измененный порядок оформления виз, который предусматривает новые категории виз. Об этом сообщили в МИД Киргизии со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Согласно новой редакции правил вводится виза для горного туризма. Данная категория визы будет оформляться на три месяца с возможностью многократного въезда.

Кроме того, в республике вводится «Туугандар виза» и «Мекен виза». Первая оформляется сроком до одного года для посещения родственников или воссоединения семей, вторая — оформляется этническими киргизам сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года посольство Германии в Киргизии перестало оформлять визы для Испании, Италии и Австрии. В связи с этим с 5 января визовый центр VFS стал принимать заявки на оформление виз в Австрию.

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