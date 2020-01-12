Москва, , 12:29 — REGNUM Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.

В Роспотребнадзоре напомнили, что болезнь Альцгеймера является самой распространённой причиной развития деменции (слабоумия) у людей старше 65 лет. В большинстве случаев причиной возникновения заболевания является генетическая предрасположенность, однако на развитие и течение болезни влияют также факторы окружающей среды.

Для снижения риска развития этой болезни в Роспотребнадзоре советуют регулярно заниматься физической и умственной деятельностью, соблюдать режим сна и отдыха, а также контролировать стресс.

Эксперты отмечают, что регулярные физические упражнения не только снижают риск развития болезни, но и замедляют её развитие. Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется уделять физическим упражнениям средний интенсивности не менее 150 минут в неделю. При высокоинтенсивных занятиях время тренировок может быть снижено до 75 минут в неделю. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

«Один из трёх случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменения образа жизни», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 учёные из Университета Уотерлу в Канаде представили результаты исследования, показавшего, что деменция, включая болезнь Альцгеймера, реже развивается у людей, которые владеют несколькими языками.

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