Москва, , 12:28 — REGNUM О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

«Мы живем в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Океан — огромный аккумулятор тепла, поэтому в известной степени он может нивелировать влияние изменяющихся условий», — заявил Киселёв в интервью «Российской газете».

Также он объяснил, что у суши другая теплоемкость и что на данный процесс оказывает влияние рельеф местности.

Также ученый не исключил, что подобные нынешнему всплески теплой и холодной погоды станут в дальнейшем более резкими и уточнил, что в общем климатология говорит о тренде десятилетия, а не о прогнозе. При этом точный прогноз того, что будет происходить с климатом в 2020 году, дать невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ночь на 12 января стала самой холодной за текущий зимний сезон в Москве, когда температура в столице России опустилась до — 6 °C, а местами в Московской области — до — 12 °C.