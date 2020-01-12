Бишкек, , 12:18 — REGNUM В центре Бишкека активизируют работу по строительству велодорожек и пешеходных зон, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Киргизии.

Отмечается, что общая длина велодорожек на новой П-образной пешеходной зоне составит 18,4 км. Эта тема была поднята во время проверки городских улиц мэром Бишкека Азизом Суракматовым. Улицы также проинспектировали заместители градоначальника.

Напомним, в январе управление городского транспорта мэрии Бишкека объявило конкурс на строительство и установку светофоров на восьми участках. На реализацию проекта выделено 4,1 млн сомов ($58,9 тыс.).

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