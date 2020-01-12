Кировск, , 12:16 — REGNUM Часть газовой трубы, которая была повреждена 10 января в результате обстрелов украинскими боевиками населенного пункта Кировск, была заменена специалистами предприятия «Луганскгаз». Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщил 11 января «Луганский информационный центр».

В ходе ремонтных работ были заменены около полутора метров газовой трубы, а также в семи местах разгерметизации были проведены сварочные работы, отметили в предприятии. В результате проведенных работ к часу дня было полностью возобновлено газоснабжение ранее отключенных из-за повреждений в результате обстрелов районов.

ИА REGNUM напоминает, 10 января в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ населенного пункта Кировск также был ранен пенсионер 1961 года рождения, была повреждена линия электропередач, из-за чего люди остались без света. Также были повреждены несколько частных домов. Отметим, что в управлении Народной Милиции Луганской Народной Республики заявили, что ситуация обострилась связи с ротацией в 93-й бригаде украинских боевиков.