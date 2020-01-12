Калуга, , 12:20 — REGNUM В калужском храме Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском) 11 января был совершён покаянный молебен 14 тыс. Вифлеемским младенцам «о детях, во чреве убиенных», служение которого возглавил настоятель храма протоиерей Алексей Пелевин. По окончании молебна, в сквере Петра и Февронии Муромских у стен храма была организована уличная арт-акция «Сохрани жизнь!», целью которой является, привлечение внимания общества к проблеме искусственного прерывания беременности — аботам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

250 лампад были выложены в форме призыва «СПАСИ ЖИЗНЬ» в память о всех невинно убиенных младенцах Eparhia-kaluga.ru

В рамках акции, 250 лампад были выложены в форме призыва Спаси жизнь» в память о всех невинно убиенных младенцах. Дата проведения акции выбрана не случайно, так как, ежегодно 11 января Православная Церковь в чреде Рождественских событий чтит память Святых мучеников младенцев, от царя Ирода в Вифлееме убиенных (перед мощами которых и совершается молебен).

Ранее, митрополит Калужский и Боровский Климент и верующие региона присоединились к обращению, призывающему запретить искусственные аборты на территории России. Подписывая документ, митрополит напомнил, что аборт воспринимается церковью как смертный грех.

«Жизнь человека начинается с ее зарождения. Ребенок является человеческим существом и имеет право на рождение. Жизнь дарована Богом. Считаю, что очень важна позиция врачей, которые должны женщине объяснять, что значит прервать беременность, что этим она лишает жизни свое дитя. Безусловно, немаловажным была и есть позиция родителей. Они должны понимать, что несут ответственность перед Богом и этим ребенком», — заявил владыка Климент.

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