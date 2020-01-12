Ташкент, , 11:40 — REGNUM Совокупная денежная масса в Узбекистане по итогам 2019 года составила 91,3 трлн сумов ($9,6 млрд), что на 13,8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка республики.

Отмечается, что объем денежной массы в национальной валюте вырос на 14,4%, до 62,8 трлн сумов ($6,6 млрд). За год срочные депозиты в национальной валюте выросли на 43%, а удельный вес вкладов населения вырос с 25% до 31%.

В Центробанке добавили, что в 2019 году активизировалась деятельность банков по привлечению зарубежных кредитных линий и по развитию рынка потребительского кредитования.

Отметим, объем золото-валютных резервов по итогам 2019 года в Узбекистане составил $28,6 млрд, что на 8,3% больше, чем в 2018 году.

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