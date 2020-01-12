Ташкент, , 11:18 — REGNUM Китайская компания HengBang Textile Central Asia планирует построить в Наманганской области Узбекистана предприятие по производству пряжи из отходов текстильного производства, сообщает агентство УзА.

Отмечается, что после запуска предприятия будет создано 1200 новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в $30 млн. Мощность производства составит 40 тыс. тонн пряжи в год, а годовой объем экспорта может составить $60 млн.

Отметим, по итогам 11 месяцев 2019 года объем экспорта текстильной продукции из Узбекистана составил $1,468 млрд. В Россию была экспортирована продукция на $540 млн, в Китай — на $395 млн, в Турцию — на $173 млн.

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